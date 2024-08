Starmer kommt zu Antrittsbesuch nach Berlin

Kay Nietfeld/dpa Freuten sich auf Berlin: Scholz und Starmer beim NATO-Gipfel (Washington, 10.7.2024)

Berlin. Sieben Wochen nach seinem Amtsantritt soll der britische Premierminister Keir Starmer am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in Berlin eintreffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei vor dem Berliner Kanzleramt mit militärischer Zeremonie empfangen. Nach einem Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant. Die beiden Politiker, die demselben europäischen Parteienverbund angehören, hatten sich nach dem Amtsantritt Starmers am 5. Juli schon beim Nato-Gipfel in Washington und beim Europa-Gipfel in Südengland getroffen. Starmers Vorgänger Rishi Sunak hatte 18 Monate verstreichen lassen, ehe er im April dieses Jahres seinen Antrittsbesuch in Berlin absolvierte. Beim Treffen zwischen Scholz und Starmer soll es auch um strategische Fragen im Zusammenhang von NATO und Ukraine-Krieg gehen. (dpa/jW)