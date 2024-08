Polen verletzt Rechte von Frauen

Genf. Die restriktive Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Polen verletzt nach UN-Angaben die Rechte von Frauen. Polnische Frauen seien daher »mit schweren Menschenrechtsverletzungen konfrontiert«, heißt es in einem am Montag in Genf vorgestellten Bericht des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen. So seien viele Betroffene »gezwungen, ungewollte Schwangerschaften auszutragen, unsichere, illegale Methoden anzuwenden oder für legale Abtreibungen ins Ausland zu reisen«. (AFP/jW)