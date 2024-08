Russland protestiert gegen Verhaftung Durows

Paris. Die Beziehungen zwischen Russland und Frankreich haben nach der Verhaftung des russischstämmigen Telegram-Chefs Pawel Durow einen Tiefpunkt erreicht, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag, nachdem Durows Untersuchungshaft bis Mittwoch verlängert worden war. Durow war am Sonnabend in Paris festgenommen worden, da er angeblich nicht genug dagegen getan hat, dass die Messenger-App für kriminelle Zwecke genutzt wird. Allerdings ist der Dienst auch in Ungnade gefallen, da über ihn Datenleaks aus Israel oder Informationen zum Krieg in der Ukraine verbreitet werden. (Reuters/AFP/jW)