Modi telefoniert mit Biden über Ukraine

Neu-Delhi. Indiens Premierminister Narendra Modi hat etwas über eine Woche nach seinem Besuch in der Ukraine mit US-Präsident Joseph Biden gesprochen. Modi habe in dem Telefonat Indiens »konsequente Haltung« für Dialog und Diplomatie bekräftigt und seine »volle Unterstützung« für eine baldige Rückkehr zum Frieden und zur Stabilität in der Ukraine zum Ausdruck gebracht, erklärte das indische Außenministerium am Montag. Das Weiße Haus veröffentlichte später eine Erklärung zu dem Telefonat, in dem Biden Modi für seine »Friedensbotschaft« und die »anhaltende humanitäre Unterstützung für die Ukraine« lobt. (AFP/jW)