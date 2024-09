Jemen: Weiterer Frachter beschossen

Sanaa. Die große Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) haben erneut ein Handelsschiff im Golf von Aden beschossen. Wie ein Sprecher der Organisation mitteilte, sei am Sonnabend das Containerschiff »Groton« bei einem Angriff im Roten Meer getroffen worden. Unterdessen sollte der in Brand geratene Öltanker »Sounion« zur Vermeidung einer Ölpest an diesem Wochenende abgeschleppt werden. Die Ansarollah wollen mit ihren Angriffen auf Schiffe im Roten Meer ein sofortiges Ende des Gazakriegs erreichen. (AFP/jW)