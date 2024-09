Timor-Leste feiert Unabhängigkeit

Dili. Der südostasiatische Inselstaat Timor-Leste hat am Sonnabend den 25. Jahrestag seines erfolgreichen Unabhängigkeitsreferendums gefeiert. Bei dieser Gelegenheit traf Westsaharapräsident Brahim Ghali in der Hauptstadt Dili mit UN-Generalsekretär António Guterres zusammen. Wie der Sahara Press Service am Sonnabend mitteilte, betonte Ghali bei der Gelegenheit, dass der Konflikt um die Westsahara der Auseinandersetzung um Timor-Leste gleiche, die Sahrauis aber bis heute auf das Unabhängigkeitsreferendum warteten, das ihnen laut internationalem Recht zusteht. (jW)