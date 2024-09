USA verurteilen China in Territorialstreit

Washington. Die USA haben Aktionen Chinas gegen Schiffe der Philippinen im Südchinesischen Meer verurteilt. In einer Mitteilung des US-Außenministeriums vom Sonnabend wurde das jüngste Vorgehen gegen »rechtmäßige maritime Operationen der Philippinen« als »gefährlich und eskalierend« bezeichnet. Zwischen China und den Philippinen gibt es einen Konflikt um das Südchinesische Meer. Am Sonnabend gaben sich die Länder gegenseitig die Schuld für eine Kollision zwischen zwei Schiffen der jeweiligen Küstenwachen in einem Teil des Seegebiets, den beide Länder für sich reklamieren. (Reuters/jW)