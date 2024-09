Serbiens EU-Beitritt in weiter Ferne

Prag. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat Zweifel an einer baldigen EU-Mitgliedschaft. Am Sonnabend erklärte er auf einer »Sicherheitskonferenz« in Prag: »Ich glaube nicht, dass wir 2028 Teil der EU sein werden. Es wird nicht passieren, ich lüge nicht.« Während die EU-Beitrittsverhandlungen ins Stocken geraten sind, deutet ein Rüstungsgeschäft eine mögliche Abkehr Belgrads von Moskau an. So kauft das Land beim französischen Rüstungskonzern Dassault für 2,7 Milliarden Euro zwölf Kampfflugzeuge des Typs »Rafale«. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte diese Woche bei einem Besuch in Belgrad für den Deal geworben. (Reuters/jW)