Discover-Streik am Sonntag beendet

Frankfurt am Main. Der Streik bei der Lufthansa-Group-Tochter Discover Airlines sollte am Sonntag nach sechs Tagen enden. Das teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) auf dpa-Anfrage mit. Die VC sei zufrieden mit dem Verlauf des Streiks: »Was wir sehen ist, dass viele Flüge an die Muttergesellschaft Lufthansa zurückgegeben wurden. Das sorgt für operative Probleme, und das will man ja erreichen«, hieß es. Ursprünglich hätte der am Dienstag von VC und Flugbegleitergewerkschaft UFO begonnene Ausstand am Freitag enden sollen, wurde aber über das Wochenende ausgeweitet. (dpa/jW)