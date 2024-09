Tokio: Zwischenfall mit chinesischem Kriegsschiff

Tokio. Ein chinesisches Kriegsschiff ist japanischen Angaben zufolge in die Hoheitsgewässer Japans eingedrungen. Das Schiff sei am Samstag morgen nahe der südlichen Insel Kuchinoerabu in japanische Gewässer eingedrungen und habe diese knapp zwei Stunden später südwestlich der Insel Yakushima wieder verlassen, teilte das Verteidigungsministerium in Tokio mit. Die Insel gehört zur Ryūkyū-Inselgruppe, die sich zwischen Taiwan und den japanischen Hauptinseln erstreckt. Das Außenministerium legte offiziell Protest bei der chinesischen Botschaft in Tokio ein und äußerte seine »tiefe Besorgnis«. (dpa/jW)