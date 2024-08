Taiwan behält Platz in Inselforum

Nuku’alofa. Das Pazifische Inselforum (PIF) hat in seiner Abschlusserklärung die weitere Teilnahme Taiwans an seinen Treffen bekräftigt und ist damit in Beijing auf Kritik gestoßen. »Das ist sicher nicht der Konsens«, sagte der ­chinesische Gesandte Qian Bo nach dem PIF-Gipfel in Tonga am Freitag, der »Fehler« müsse korrigiert werden. Taiwan nimmt seit 1993 an den Zusammenkünften des PIF als »Entwicklungspartner« teil. Die meisten PIF-Mitglieder unterhalten diplomatische ­Beziehungen zu Taipeh, lediglich die Salomonen unterstützen die völkerrechtlich verbürgte Position Beijings, dass Taiwan Teil Chinas ist. Das Forum tagte seit Montag, Hauptthema war die Klimakatastrophe. (AFP/jW)