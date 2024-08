Beiträge für Krankenkassen steigen

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigt für nächstes Jahr höhere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an. »Jetzt ist die Phase, in der wir Geld in die Hand nehmen müssen, auch das der Beitragszahler«, sagte Lauterbach in dem am Freitag veröffentlichten Stern-Interview. Nur so gelängen die notwendigen Strukturreformen, die langfristig die Kostenentwicklung dämpften. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke im Bundestag, Kathrin Vogler, warf dem Minister vor, Normal- und Geringverdiener sollten nun »Lauterbachs stümperhafte Gesundheitsreformen bezahlen«. (AFP/jW)