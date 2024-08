Butter so teuer wie nie zuvor

Berlin. Der Preis für Butter ’wurde zuletzt wieder deutlich angehoben, Verbraucher müssen bald womöglich noch tiefer in die Tasche greifen. Das bestätigten Branchenverbände gegenüber dpa am Freitag. »Wir sehen aktuell in den amtlichen Notierungen sehr hohe Blockbutterpreise wie noch nie zuvor«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes, Björn Börgermann. Als Gründe nannte er kleinere Milchmengen, die von den Landwirten geliefert werden, und einen geringeren Fettgehalt in der Rohmilch. Durch eine hohe Nachfrage nach anderen Milchprodukten wie Käse habe weniger Fett für die Herstellung von Butter zur Verfügung gestanden. Außerdem sei deutlich weniger Butter importiert worden. Bereits im Juli kostete das Streichfett knapp 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. (dpa/jW)