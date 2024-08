Regierung appelliert an Thyssen-Krupp-Spitze

Berlin. Die Bundesregierung hat nach dem Rücktritt von drei Vorständen und vier Aufsichtsratsmitgliedern bei Thyssen-Krupp Steel an die Konzernführung appelliert. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte am Freitag, man erwarte, »dass die Verantwortlichen zu ihren eigentlichen Aufgaben zurückfinden«. Am Donnerstag abend hatten die Spitzen des Aufsichtsrats mit Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel (SPD) und drei führende Vorstandsmitglieder der Thyssen-Krupp-Tochter Thyssen-Krupp Steel nach einer Aufsichtsratssitzung ihren Rücktritt angekündigt. Sie erhoben dabei schwere Vorwürfe gegen Gesamtkonzernchef Miguel López. (AFP/jW)