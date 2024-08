Ukraine will Angriffe auf Russland ausweiten

Washington. Kiew bittet Washington um die Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Militärziele im russischen Hinterland. Dazu sollte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin seinen ukrainischen Kollegen Rustem Umjerow am Freitag in Washington empfangen. Laut CNN wollte Umjerow auch eine Liste konkreter Ziele vorlegen. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell wies unterdessen Bedenken gegen solche Angriffe zurück. Es sei »lächerlich zu behaupten, dass das Zulassen von Zielen in Russland bedeute, dass wir uns im Krieg mit Moskau befinden«, sagte Borrell am Freitag in Brüssel. (dpa/AFP/jW)