Israels Armee tötet Hamas-Kommandeur

Tel Aviv. Bei der israelischen Offensive im Westjordanland soll am Freitag nach Armeeangaben der für die Stadt Dschenin zuständige Hamas-Führer Wissam Khasim ums Leben gekommen sein. Augenzeugen berichteten, dass das Militär ein Auto mit drei Insassen angegriffen habe. Zwei hätten versucht zu entkommen. Eine Drohne habe eine Rakete auf beide gefeuert. Lokale Behörden bestätigten drei Todesopfer. Der zweitägige Einsatz in der Stadt Tulkarem wurde unterdessen beendet. Dort hatten Israels Streitkräfte am Donnerstag einen Kommandanten des »Islamischen Dschihad«, Mohammed Dschabber, getötet. (dpa/jW)