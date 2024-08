WHO Europa: Zu wenig Sexualaufklärung

Kopenhagen. Sexuell aktive Jugendliche in Europa nutzen deutlich seltener Kondome. Die Rate an ungeschütztem Sex sei »besorgniserregend hoch«, teilte die WHO Europa mit Sitz in Kopenhagen am Donnerstag mit. Die Daten stammen aus einer Befragung von 242.000 Jugendlichen im Alter von 15 Jahren in 42 der 53 Länder, die zur Europaregion der WHO gehören – darunter auch Zentralasien. Demnach ist der Anteil der sexuell aktiven Jungen, die beim letzten Sex ein Kondom benutzt haben, von 70 Prozent im Jahr 2014 auf 61 Prozent im Jahr 2022, bei den Mädchen von 63 auf 57 Prozent gesunken. WHO-Europa-Direktor Hans Kluge kritisierte, dass eine altersgerechte umfassende Sexualaufklärung in vielen Ländern weiterhin vernachlässigt werde. (AFP/jW)