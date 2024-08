BRD-Chemie: Forschung mehr im Ausland

Frankfurt am Main. Die chemische Industrie der BRD verlagert ihre Forschung zunehmend ins Ausland. Thomas Wessel, Vorsitzender des Forschungsausschusses beim Verband der Chemischen Industrie (VCI) führte dies am Donnerstag auf »niedrigere Kosten, bessere öffentliche Förderprogramme und geringere Bürokratie« zurück. Laut einer VCI-Umfrage plant jedes dritte Unternehmen, seine Investitionen in Forschung außerhalb der BRD zu erhöhen. (Reuters/jW)