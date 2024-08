US-Sicherheitsberater trifft Chinas Topgeneral

Beijing. Als Zeichen der Annäherung ist der nationale Sicherheitsberater der USA, Jakob Sullivan, bei seinem Besuch in Beijing am Donnerstag zu einem Gespräch mit einem der höchsten chinesischen Militärkommandeure zusammengekommen. »Ihr Vorschlag, sich mit mir zu treffen, zeigt Ihre hohe Wertschätzung für die Beziehungen zwischen unseren beiden Armeen«, sagte General Zhang Youxia bei der Begrüßung. Sullivan ist der erste US-Sicherheitsberater seit acht Jahren, der China besucht. Als Erfolg der Reise wurde auch ein Treffen der beiden Staatschefs Joseph Biden und Xi Jinping in Aussicht gestellt. (dpa/jW)