Pjöngjang testet neue Waffen

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, hat nach Angaben der Nachrichtenagentur KCNA vom Mittwoch den Test eines neuen Mehrfachraketenwerfers beaufsichtigt. Zwei Tage zuvor hatte KCNA gemeldet, dass Pjöngjang eine Kamikazedrohne getestet habe. Darunter versteht man unbemannte Flugobjekte, die mit Sprengstoff bestückt sind und in gegnerische Ziele gelenkt werden können. Die USA befürchteten, dass diese Waffen auch an Russland zum Einsatz in der Ukraine geliefert werden, wie AFP mitteilte. Pjöngjang habe dies jedoch als »absurd« zurückgewiesen. (AFP/jW)