Protest in Frankreich gegen Antisemitismus

Montpellier. Nach einem Anschlag auf eine Synagoge haben im südfranzösischen Montpellier rund Tausend Menschen gegen Antisemitismus protestiert. An dem Protest am Dienstag abend nahmen zahlreiche Politiker und Vertreter verschiedener Religionen teil. Am Samstag morgen waren zwei Autos im Innenhof einer Synagoge im Urlaubsort La Grande-Motte in Brand gesetzt worden, worauf weiterer Sachschaden entstand und ein Polizist leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde unterdessen in Nîmes in Gewahrsam genommen. Er trug bei der Tat eine um die Hüften gewickelte Palästina-Flagge. (AFP/jW)