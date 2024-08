Mexiko sanktioniert USA und Kanada

Mexiko-Stadt. Nach Kritik an einer geplanten Justizreform in Mexiko hat Präsident Andrés Manuel López Obrador die Beziehungen zu den Botschaftern der USA und Kanadas eingefroren. Es werde eine Pause geben, bis beide Respekt vor den Entscheidungen Mexikos zeigten, sagte der sozialdemokratische Staatschef am Dienstag (Ortszeit). Die Reform sieht unter anderem die Direktwahl aller Bundesrichter durch die Bevölkerung vor. Angesichts der Gesetzesinitiative hatten der US-Botschafter Kenneth Salazar und der kanadische Gesandte Graeme Clark Sorgen über die künftige Unabhängigkeit der mexikanischen Justiz geäußert. (dpa/jW)