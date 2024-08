Papst gegen strengere Migrationsgesetze

Rom. Papst Franziskus hat sich gegen eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze ausgesprochen. In seiner wöchentlichen Generalaudienz am Mittwoch forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche statt dessen eine bessere internationale Steuerung von Migration. Franziskus äußerte sich entsetzt über die vielen Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt in ihrer Heimat oder auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen ums Leben kommen. »Das Mittelmeer ist zu einem Friedhof geworden«, mahnte der Pontifex. (dpa/jW)