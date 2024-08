Nobelkette Breuninger wird verkauft

Düsseldorf. Die Kaufhauskette Breuninger steht zum Verkauf. Wie die Wirtschaftswoche am Mittwoch meldete, stößt die Eigentümerfamilie sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien ab. Demnach haben bereits 31 Unternehmen Interesse angemeldet. Erste Angebote sollen bis Oktober vorliegen. Breuninger betreibt in der BRD zwölf noble Warenhäuser, eines in Luxemburg. Die Übernahme könne laut Bericht abzüglich bestehender Rückstände insgesamt rund zwei Milliarden Euro kosten. (dpa/jW)