Extremwetter: Versicherungsschäden

Berlin. Im ersten Halbjahr haben Extremwetter wie Hagel und Starkregen große Schäden verursacht. Die Schadensumme für den Zeitraum bezifferte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mit 3,9 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr geht er von mindestens sieben Milliarden Euro aus. Die größten Schäden gingen demnach auf Überschwemmungen und Starkregen zurück. Zwei Milliarden Euro davon allein im Juni in Süddeutschland. Sturm und Hagel verursachten laut GDV 800 Millionen Euro Schäden an Gebäuden, Schäden von weiteren 400 Millionen Euro betrafen Kraftfahrzeuge. (AFP/jW)