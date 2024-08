Thyssen-Krupp entlässt Stahl-Vorstände

Essen. Thyssen-Krupp-Chef Miguel López legt die Axt an den Vorstand der Stahlsparte des Unternehmens. Das Handelsblatt berichtete am Mittwoch, drei von fünf Vorständen der Duisburger Tochter seien Vereinbarungen für eine Vertragsaufhebung unterbreitet worden. Darunter sei auch Stahlchef Bernhard Osburg. Konzerninsider berichteten der Wirtschaftszeitung demnach, Konzernchef Miguel López treibe den Umbau voran. Der Gesamtbetriebsrat hatte in der vergangenen Woche vor einer annähernden Halbierung der Stahlproduktion gewarnt. López nehme Massenentlassungen von bis zu 10.000 Beschäftigten in Kauf, hieß es. (dpa/jW)