Mehr Aufträge für Heckler & Koch

Oberndorf. Die Auftragsbücher des Waffenfabrikanten Heckler & Koch sind prall gefüllt. Im ersten Halbjahr seien Aufträge im Wert von 197,8 Millionen Euro eingegangen, teilte das Unternehmen in Oberndorf im Schwarzwald mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das ein Plus von knapp 39 Prozent. Anfang dieser Woche erhielt H&K zudem einen Auftrag über bis zu 500 Scharfschützengewehre für das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Auch der Umsatz zog im ersten Halbjahr an, er lag bei 171,4 Millionen Euro und damit etwa 14 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2024. Kasse gemacht wurde mit Waffenlieferungen etwa an Spanien, Lettland, Norwegen, Japan und die Bundeswehr. (dpa/jW)