Ampel plant neues Energiewirtschaftsrecht

Berlin. Die Bundesregierung will Energiediscounter verpflichten, sich künftig am Markt stärker gegen Preisschwankungen abzusichern. Der Nachrichtenagentur Reuters lag ein entsprechender Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch vor. Demnach soll die Änderung des Energiewirtschaftsrechts nun verankern, dass Lieferanten sich am Markt über längere Zeit absichern müssen, um Tarife für Endkunden verlässlicher kalkulieren zu können. Infolge des Boykotts russischer Energieimporte im Jahr 2022 kam es zum Preisschock. Billige Stromanbieter hatten damals Tausende Verträge mit Kunden gekündigt. (Reuters/jW)