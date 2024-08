Buffetts Firma bei einer Billion Dollar Börsenwert

New York. Die Firma von Investor Warren Buffett hat als erstes US-Unternehmen außerhalb der Techindustrie die Marke von einer Billion US-Dollar Börsenwert geknackt. Im frühen New Yorker Handel reichte Berkshire Hathaway dafür ein rund einprozentiges Plus. Bisher war die Mitgliedschaft in dem exklusiven Klub Technologieriesen wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, dem Facebook-Konzern Meta oder der Google-Mutter Alphabet vorbehalten. Der Elektroautobauer Tesla gehörte eine Zeit lang dazu, rutschte aber wieder deutlich unter diese Schwelle. Apple führt zur Zeit die Rangliste mit nahezu 3,5 Billionen Dollar Börsenwert an. (dpa/jW)