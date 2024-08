Tödlicher Angriff Israels in Syrien

Damaskus. Bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff in Syrien sind dortigen Regierungskreisen zufolge am Mittwoch mindestens vier Menschen getötet worden. Bei dem Angriff sei ein Auto im Ort Sabadani getroffen worden, der nahe der Grenze zum Libanon liegt. Anwohner berichteten, die syrische Armee habe ein Feuer an dem Wagen gelöscht und Leichen geborgen. Der Nachrichtensender Al-Arabija veröffentlichte das Foto eines ausgebrannten Fahrzeugs. Sabadani liegt etwa eine Autostunde von der syrischen Hauptstadt Damaskus entfernt und gilt als wichtiger Militärstützpunkt. (dpa/jW)