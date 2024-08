USA und China wollen weiter zusammenarbeiten

Beijing. Der chinesische Außenminister Wang Yi und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jakob Sullivan, sind bei einer Zusammenkunft in Beijing am Mittwoch übereingekommen, die vergangenes Jahr zwischen US-Präsident Joseph Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping getroffenen Vereinbarungen weiter umzusetzen. Die Kommunikation solle auf allen Ebenen aufrechterhalten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Drogenbekämpfung, Strafverfolgung, Rückführung von Migranten und Eindämmung des Klimawandels fortgesetzt werden. Wang und Sullivan einigten sich auch darauf, eine Videokonferenz zwischen dem Militär beider Länder abzuhalten und die zweite Runde des Dialogs über »künstliche Intelligenz« einzuleiten. Wang betonte bei der Gelegenheit, die USA sollten ihre Verpflichtung einhalten, die »Unabhängigkeit Taiwans« nicht weiter zu unterstützen. (Xinhua/jW)