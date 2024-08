Sachsen: Ermittlungen gegen Neonazigruppe

Dresden. Die Sonderkommission »Rex« des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) ermittelt gegen drei 17jährige, die an Attacken in Regionalzügen beteiligt gewesen sein sollen. Das berichtete die Leipziger Volkszeitung (LVZ) am Montag. Laut LKA und Staatsanwaltschaft Dresden werden die Taten der Neonazigruppe »Elblandrevolte« zugerechnet. Am Montag ist es laut LVZ in dem Zusammenhang zudem zu Durchsuchungen in zwei Wohnungen in Dresden gekommen. Laut Polizeiangaben wurden dabei Schreckschusswaffen sowie gestohlene Autokennzeichen der Bundespolizei gefunden. (jW)