Zwickau: Ausstellung zu NSU-Morden

Zwickau. Mitglieder des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) haben viele Jahre unbehelligt in Zwickau gelebt, nun will sich die Stadt in einer Sonderausstellung dem rechten Terror der Gruppe nähern. »Zwickau und der NSU« heißt die von Wissenschaftlern der Universitäten Leipzig und Chemnitz erarbeitete Schau, die am Sonntag eröffnet wird. Dabei werde anhand von 35 Tafeln ein Bogen von Taten und Opfern über die Aufarbeitung des NSU-Komplexes bis hin zur Gedenkarbeit in Zwickau gespannt, teilte die Stadt mit. Es gehe etwa um das Netzwerk der Rechtsterroristen, ihre Rückzugsorte, den Münchner NSU-Prozess sowie Zwickau in der medialen Wahrnehmung. Das Kerntrio des NSU hatte aus Zwickau seine Mordserie an mindestens zehn Menschen geplant. (dpa/jW)