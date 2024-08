Mali: Angriff auf Stadt Nioro abgewendet

Bamako. Unbekannte Bewaffnete haben laut der Infoseite Malijet am frühen Dienstag morgen versucht, die Stadt Nioro im Süden des westafrikanischen Landes anzugreifen, sind jedoch von den malischen Streitkräften zurückgeschlagen worden. Am Sonntag hatte die Armee in der Ortschaft Tinzawatèn im Norden Malis an der Grenze zu Algerien Stellungen des Separatistenbündnisses »Ständiger Strategischer Rahmen« (CSP) mit Drohnen angegriffen. Das Militär sprach von 20 getöteten Aufständischen. Lokale Quellen gaben jedoch an, dass sich zahlreiche Zivilisten unter den Opfern befänden. (jW)