China untersucht japanische Vorwürfe

Beijing. China untersucht Angaben aus Japan, wonach ein Flugzeug seiner Armee in den Luftraum des Inselreiches eingedrungen sein soll. Die entsprechenden Abteilungen seien derzeit mit der Untersuchung beschäftigt und prüften die Lage, sagte Chinas Außenamtssprecher Lin Jian in Beijing am Dienstag. China beabsichtige nicht, in den Luftraum anderer Länder einzudringen. Laut japanischem Militär soll ein chinesisches Aufklärungsflugzeug am Montag morgen für zwei Minuten den Luftraum über den zu Japan gehörenden Danjo-Inseln gekreuzt haben. Das sei der erste bekannte Vorfall dieser Art. (dpa/jW)