UNO unterbricht Einsatz in Gaza

Tel Aviv. Nach den gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee rücken die Bemühungen um eine Waffenruhe in Gaza wieder in den Vordergrund. Laut US-Regierung werden die entsprechenden Gespräche in Kairo dieser Tage fortgeführt, wie dpa am Dienstag mitteilte. Die Erfolgsaussichten würden aber als gering eingeschätzt. Unterdessen hat die UNO am Montag ihren humanitären Einsatz in Gaza wegen einer israelischen Evakuierungsaufforderung unterbrechen müssen, von der auch ihre provisorische Einsatzzentrale betroffen war. (dpa/AFP/jW)