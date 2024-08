Australien: Recht auf Freizeit tritt in Kraft

Canberra. Viele Australier dürfen ab sofort am Ende des Arbeitstages im wahrsten Sinne des Wortes abschalten. Ein neues Gesetz räumt Millionen Beschäftigten das Recht ein, in ihrer Freizeit für ihre Vorgesetzten nicht erreichbar zu sein – und sich zu weigern, auf Kontaktversuche zu reagieren. Das sogenannte »Fair Work Legislation Amendment« war im Februar vom Parlament verabschiedet worden. Für Firmen mit weniger als 15 Angestellten gelten die neuen Regeln erst in einem Jahr. Ausnahmen gelten etwa, wenn das Ignorieren der Kontaktversuche unangemessen ist, etwa bei einem arbeitsbedingten Notfall. (dpa/jW)