Dutzende Tote nach Anschlägen in Pakistan

Quetta. In Pakistan sind bei Anschlägen von Separatisten in der Provinz Belutschistan mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Die Angriffe richteten sich nach Angaben der Behörden am Montag auf Polizeistationen, Bahnlinien und Autobahnen. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens 23 Menschen getötet und 35 Fahrzeuge in Brand gesetzt. »Diese Angriffe sind ein wohlüberlegter Plan, Anarchie in Pakistan zu schaffen«, erklärte Innenminister Mohsin Naqvi. Zwölf Separatisten seien nach den Angriffen von Einsatzkräften getötet worden. Seit Jahrzehnten fordern Separatisten die Abspaltung des rohstoffreichen Belutschistan von Pakistan. (Reuters/jW)