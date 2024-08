China: Kritik an USA vor Besuch

Beijing. Kurz vor dem Besuch des US-Sicherheitsberaters Jacob Sullivan an diesem Dienstag in China hat die Regierung in Beijing den Vereinigten Staaten Unterdrückung vorgeworfen. Nach einem Treffen von US-Präsident Joseph Biden und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping im November vergangenen Jahres in San Francisco habe der Austausch auf verschiedenen Ebenen zwar zugenommen. »Gleichzeitig haben die USA jedoch weiterhin China eingedämmt und unterdrückt«, heißt es in einer Erklärung, die das chinesische Außenministerium am Montag veröffentlichte. Sullivans Besuch sei ein »wichtiger Schritt«, um die in San Francisco getroffenen Vereinbarungen umzusetzen. (dpa/jW)