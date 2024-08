Syrien: Türkei muss nicht abziehen

Damaskus. Syriens Präsident Baschar Al-Assad betrachtet den Abzug türkischer Truppen aus seinem Land nicht als Voraussetzung für eine Annäherung an Ankara. Die Behauptungen einiger türkischer Regierungsvertreter, »dass wir uns nicht mit den Türken treffen, wenn es keinen Abzug gibt, sind weit von der Realität entfernt«, sagte Assad im Parlament in Damaskus laut einer AFP-Meldung vom Montag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich Anfang Juli offen für eine Wiederannäherung beider Länder gezeigt. Neben einer grundsätzlichen Bereitschaft zu Gesprächen nannte Assad die türkische Militärpräsenz in seinem Land als einen wesentlichen Knackpunkt. Seit 2016 hat die Türkei mehrere Bodenoffensiven gegen die kurdische Befreiungsbewegung im Norden Syriens gestartet. Die türkische Armee hält im Verbund mit dschihadistischen Milizen und Söldnern zwei großflächige Gebiete im Grenzgebiet besetzt. (AFP/jW)