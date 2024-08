Voigt: Keine Gespräche mit Linkspartei

Erfurt. Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt hält trotz einer mutmaßlich schwierigen Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 1. September an der Abgrenzung zur Linkspartei fest. Die Festlegung »keine Koalition mit der AfD und keine mit der Linken bleibt nach der Wahl bestehen«, sagte Voigt in Erfurt. Er reagierte damit auf Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der eine Koalition der Union auch mit der Linkspartei in Thüringen und Sachsen nicht grundsätzlich ausgeschlossen hatte. (dpa/jW)