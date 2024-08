Al-Qaida in Burkina Faso erobert Armeeposten

Ouagadougou. Bei einem Überfall auf eine Ortschaft in Burkina Faso sind mindestens hundert Menschen getötet worden, wie AP am Montag berichtete. Demnach sollen Einwohner der Gemeinde Barsalogho, die nur 80 Kilometer von der Hauptstadt Ouagadougou entfernt liegt, der Armee am Sonnabend dabei geholfen haben, Schützengräben auszuheben, als sie von Al-Qaida-Kräften angegriffen wurden. Am Sonntag hätten diese erklärt, den Armeeposten eingenommen zu haben. Es soll sich um einen der verheerendsten Angriffe von Dschihadisten in dem westafrikanischen Land in diesem Jahr gehandelt haben. (jW)