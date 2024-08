Iranische Militärs: Wartezeit bei Vergeltung

Teheran. Die iranischen Revolutionsgarden haben es mit der angekündigten Vergeltung gegen Israel wegen der Tötung des Hamasführers Ismail Hanija vor rund drei Wochen in Teheran nicht eilig. »Die Zeit ist auf unserer Seite«, sagte Sprecher Alimohammad Naini am Dienstag nach Angaben staatlicher Medien. »Die Wartezeit für diese Antwort könnte lang sein.« Der Feind solle sich auf eine kalkulierte und genaue Reaktion einstellen. Die iranische Führung wäge alle Umstände ab und werde keine früheren Operationen wiederholen, so Naini. (Reuters/jW)