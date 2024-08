Panama: Migranten abgeschoben

Panama-Stadt. Im Rahmen eines Abkommens mit den USA hat die Regierung von Panama am Dienstag erstmals Migranten abgeschoben. 29 kolumbianische Staatsbürger, die über die gefährliche Route durch den Darién-Dschungel eingereist waren, seien nach Bogotá ausgeflogen worden, wie Panamas stellvertretender Sicherheitsminister Luis Felipe Icaza mitteilte. »Das war der erste Flug im Rahmen des Abkommens, der von den Vereinigten Staaten finanziert wurde«, sagte er an der Seite von US-Behördenvertretern am Flughafen von Panama-Stadt. Der nächste Abschiebeflug solle noch Ende dieser Woche erfolgen. Anfang Juli hatte die panamaische Regierung ein Abkommen zur »Rückführung von Migranten« mit der US-Regierung beschlossen. Washington stellte dafür sechs Millionen Dollar (5,4 Millionen Euro) zur Verfügung. (AFP/jW)