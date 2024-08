Karibik: 500 Kilo Kokain beschlagnahmt

London. Bei einem Einsatz gegen sogenannte Drogenschmuggler in der Karibik hat die britische Marine drei Menschen festgenommen und gut 500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Das sichergestellte Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert von rund 40 Millionen Pfund (47 Millionen Euro), teilte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Das Patrouillenschiff »HMS Trent« sei vor rund zweieinhalb Wochen auf ein verdächtiges Schnellboot aufmerksam gemacht worden, das etwa 220 Kilometer südlich der Dominikanischen Republik unterwegs gewesen sei, hieß es in London weiter. (dpa/jW)