20 Tote nach Fluten in Bangladesch

Dhaka. Mindestens 20 Menschen sind bei Überschwemmungen in Bangladesch ums Leben gekommen. Insgesamt seien mehr als 5,2 Millionen Menschen von den Fluten betroffen, die durch den Monsunregen und das Hochwasser der Flüsse verursacht wurden, so die Behörden am Sonntag. Viele Menschen sind durch die Wassermassen isoliert, insbesondere in abgelegenen Gebieten, wo blockierte Straßen in mehreren Bezirken die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen behindern. Mehr als 400.000 Menschen haben in 3.500 Notunterkünften Zuflucht gefunden, so die Behörden. (Reuters/jW)