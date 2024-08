jW

Am 5. Oktober laden wir Sie ins Berliner Kino Babylon ein, um mit uns den 75. Jahrestag der Gründung der DDR zu begehen. Mit Redebeiträgen beteiligen sich der Philosoph Martin Küpper sowie der ehemalige DDR-Staatsratsvorsitzende Egon Krenz. Künstlerische Beiträge gibt es unter anderem von der Musikerin Linda Gundermann. Unsere Gäste legen ihre Sichtweise auf einen Staat dar, der für das Versprechen eines neuen Deutschlands ohne Krieg und kapitalistische Verwertungszwänge stand. Das Interesse an unserer Veranstaltung ist groß: Rund 100 der insgesamt 500 verfügbaren Karten wurden bereits verkauft. Wer sich ein Ticket sichern möchte, sollte also schnell zugreifen! Karten gibt es vor Ort im Laden der jungen Welt in der Torstr. 6, 10119 Berlin (Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag zwischen 13 und 18 Uhr) oder online (jungewelt-shop.de/Tickets).