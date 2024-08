Autokonzerne mit weniger Absatz und Profit

Stuttgart. Die 16 größten Autokonzerne haben Probleme. Wie die Beratungsfirma EY am Freitag mitteilte, sank der Gewinn der größten international tätigen Autobauer im ersten Halbjahr um insgesamt acht Prozent bei einem Absatzminus von zwei Prozent. Doch es läuft schlechter: Japans Autokonzerne verbuchten durch den derzeit schwachen Yen ein Umsatzwachstum um 14 Prozent und zogen den Schnitt auch durch ein Gewinnplus von 37 Prozent nach oben. Besonders in China läuft es schlecht für die Unternehmen: Während in Europa ein Absatzwachstum von 2,9 Prozent erreicht wurde und in den USA von 0,8 Prozent, brach der Absatz dort um 11,2 Prozent ein, erklärte EY. (AFP/jW)