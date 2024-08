Philippinische Jets in Chinas Luftraum

Beijing. China hat das Eindringen zweier philippinischer Militärflugzeuge in seinen Luftraum gemeldet. Es seien »Gegenmaßnahmen« getroffen worden, teilte das Außenministerium am Freitag in Beijing ohne Angabe von Details mit. Demnach wurden die Flugzeuge am Donnerstag nahe den Nansha-Inseln im Südchinesischen Meer gesichtet, das China für sich beansprucht. Aber auch Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam erheben Ansprüche auf Teile des Seegebiets. (AFP/jW)