Lufthansa: Weiter Flugstopp nach Nahost

Frankfurt am Main. Angesichts der Lage im Nahen Osten setzt die Lufthansa Group ihre Flüge in die Region nun teils bis Ende September aus. Verbindungen nach Tel Aviv in Israel und Teheran im Iran wird es vorerst bis zum 2. September nicht geben, wie die Lufthansa am Freitag mitteilte. Flüge nach Beirut im Libanon sind demnach sogar bis einschließlich 30. September ausgesetzt. Nach Amman in Jordanien und Erbil im Nordirak dagegen werden die Fluggesellschaften der Lufthansa ab dem 27. August wieder fliegen. Für die Flüge nach Erbil werden die Maschinen einen »nördlich gelegenen Korridor im irakischen Luftraum« nutzen, wie die Lufthansa weiter mitteilte. (AFP/jW)